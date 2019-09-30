На своей последней сессии Палата представителей рассмотрит около 50 законопроектов

На осенней сессии Палаты представителей Национального собрания шестого созыва в общей сложности планируется рассмотреть около 50 законопроектов.

Как сообщил 30 сентября на заседании совета нижней палаты ее председатель Владимир Андрейченко, предварительная повестка осенней сессии включает 38 вопросов, в том числе десять законопроектов, которые планируется рассмотреть в первом чтении, и девять — во втором, шестнадцать проектов законов о ратификации международных договоров, два декрета президента и один кадровый вопрос. После открытия сессии этот перечень будет дополняться.

«2 октября откроется заключительная, седьмая, сессия Палаты представителей шестого созыва, — отметил Андрейченко. — Задачи, стоящие перед нами на предстоящей сессии, были четко обозначены в ходе моей встречи с главой государства, которая состоялась 16 сентября. В первую очередь мы должны рассмотреть пакет бюджетных документов на 2020 год. Также необходимо расчистить парламентский портфель, чтобы не оставлять сложных вопросов, с которыми мы долго работали».

По словам Андрейченко, депутаты «подошли к началу осенней сессии с хорошим заделом подготовленных законопроектов». Из 62 документов, внесенных в Палату представителей, один кадровый вопрос и 37 проектов прошли все необходимые процедуры и включены в повестку дня сессии, сообщил он.

«В ходе сессии следует сосредоточить усилия на законопроектах экономического блока, таких у нас много, — подчеркнул председатель нижней палаты парламента. — Ряд из них уже подготовлен к рассмотрению. Так, это проект о корректировке закона о естественных монополиях, об обеспечении единства измерений, о рекламе, об объектах, находящихся только в собственности государства. Но необходимо ускоряться и по всем остальным законопроектам. В частности, по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, технического нормирования и стандартизации, электросвязи, контрольно-надзорной деятельности, закон о хозяйственных обществах и ряд других».

«В центре внимания должны также находиться вопросы законодательного обеспечения социальной сферы. Среди них законопроект об охране труда, оплате труда работника бюджетных организаций, о правах инвалидов и их социальной интеграции, защите прав потребителя, жилищно-коммунальных услугах, оказании медицинской помощи», — добавил Андрейченко.

По его словам, эти вопросы «волнуют многих граждан», поэтому работа над документами «должна проводиться с участием широкого круга общественных организаций, с глубоким анализом правоприменительной практики, обращений граждан и юридических лиц, прогрессивного опыта зарубежных государств».