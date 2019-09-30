Лукашенко выступит на форуме «Минского диалога»

Александр Лукашенко примет участие в форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет 7-8 октября в Минске.

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Как сообщил на пресс-конференции 30 сентября координатор программы «Внешняя политика Беларуси» организации «Совет по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов, основная тематика форума — вопросы региональной безопасности.

«Приглашены все высшие должностные лица страны, включая Александра Лукашенко. Мы ожидаем его участия», — сказал Мельянцов.

По его словам, на форуме запланирована «президентская сессия», в которой также примут участие бывшие президенты Грузии Георгий Маргвелашвили и Хорватии Степан Месич.

Директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман считает форум уникальной площадкой: «Это не очередной форум, это не очередная конференция, которых, в том числе в Европе, очень много. Это уникальная площадка, которая собирает тех людей, которые в силу разных причин не собираются ни на одной другой площадке, ни на одном другом форуме. Такую оценку разделяем не только мы, судя по резонансу в профессиональных кругах».

«Складывается уникальный баланс, не припомню экспертных конференций, где бы баланс складывался таким образом», — подчеркнул в свою очередь Мельянцов.

Среди партнеров организаторов форума как западные, так и российские организации, в частности Европейский фонд за демократию и Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

В мероприятии также ожидается участие ряда известных экспертов, в частности бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса. На форум также приглашены член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

Предполагается участие в форуме глав МИДов ряда стран. Кроме того, заявлено участие бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, экс-заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу. На панели по медиабезопасности выступит главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В программе форума — обращения к его участникам представителей НАТО, ОДКБ, и ОБСЕ.

«Минский диалог» начал работу в марте 2015 года как экспертная инициатива. В мае 2019 года главным управлением юстиции Мингорисполкома было зарегистрировано научно-просветительское учреждение «Совет по международным отношениям «Минский диалог». Организация видит свою миссию в том, чтобы «предоставлять открытую и качественную дискуссионную и исследовательскую площадку без геополитических разделительных линий».