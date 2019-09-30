Вопрос о бюджете-2020 в повестку дня парламента пока не включен

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Проект закона о бюджете на 2020 год пока не включен в повестку осенней сессии Палаты представителей

Законопроект о республиканском бюджете на 2020 год пока не включен в повестку рассмотрения документов на осенней сессии парламента, которая откроется 2 октября.


На своей последней сессии Палата представителей рассмотрит около 50 законопроектов

Представляя проект повестки перед коллегами, председатель постоянной парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк сообщил, что перечень предлагаемых к рассмотрению законопроектов еще будет дополняться.

«В ближайшее время в Палату представителей планируется внесение еще ряда значимых проектов законов, которые будут подготавливаться к рассмотрению на сессии, — сказал он. — В частности, это проекты закона «О республиканском бюджете на 2020 год» и «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год».

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что на осенней сессии депутатам предстоит уделить самое пристальное внимание именно работе над республиканским бюджетом.


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«Учитывая ограниченность во времени, возможные предложения следует вносить в Совет министров максимально оперативно, отрабатывать их до внесения в Палату представителей, — сказал спикер нижней палаты. — Все, конечно, они должны быть взвешенные, обоснованные, учитывать требования, которые выдвигаются на современном этапе к расходованию государственных средств».

«Алгоритм рассмотрения бюджета у нас уже выработан, и думаю, что мы его менять не будем, — добавил Андрейченко. — В обязательном порядке следует рассмотреть материалы на заседаниях постоянных комиссий, после этого провести расширенное заседание комиссии по бюджету и финансам с участием профильных министров. Если необходимо, а я думаю, что мы это сделаем обязательно, проведем нулевое чтение с приглашением руководства правительства. Это у нас уже делается традиционно».

По словам Андрейченко, задача парламентариев заключается в том, чтобы бюджет «обеспечивал экономический рост и был социально ориентирован».
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Тэги: бюджет-2020 Палата представителей Персона: Леонид Цуприк Владимир Анрейченко

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