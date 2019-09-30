В Бресте похитили студентку — затолкали в багажник и увезли
В Бресте сегодня была похищена студентка местного технического университета. Девушка выходила из общежития, когда неизвестный мужчина затолкал ее в багажник автомобиля «Фольксваген Джетта» и уехал.
Как сообщает telegram-канал
По информации
В этот момент подбежали местные жители, которые защитили пострадавшую и вызвали милицию. Вскоре подозреваемый в похищении был задержан. По предварительным данным, это житель агрогородка Дивин Кобринского района.
В автомобиле у него обнаружили биту и несколько пустых бутылок от алкогольных напитков.
Девушку госпитализировали. По неофициальным данным, ей 21 год.
В УВД Брестского облисполкома