В Бресте похитили студентку — затолкали в багажник и увезли

В Бресте сегодня была похищена студентка местного технического университета. Девушка выходила из общежития, когда неизвестный мужчина затолкал ее в багажник автомобиля «Фольксваген Джетта» и уехал.

Как сообщает telegram-канал Nexta , в городе и ближайших окрестностях был введен план «Перехват».

По информации «Виртуального Бреста» , в деревне Бусни под Жабинкой девушке каким-то образом удалось освободиться из багажника, она начала убегать. Похититель догнал ее и несколько раз ударил битой по голове.

В этот момент подбежали местные жители, которые защитили пострадавшую и вызвали милицию. Вскоре подозреваемый в похищении был задержан. По предварительным данным, это житель агрогородка Дивин Кобринского района.

В автомобиле у него обнаружили биту и несколько пустых бутылок от алкогольных напитков.

Подозреваемый в похищении

Девушку госпитализировали. По неофициальным данным, ей 21 год.