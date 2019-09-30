В Минске ждут Федерику Могерини

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини прибудет с визитом Минск.

Как отмечается, в Беларуси глава европейской дипломатии будет находиться 4-5 октября.

Как сообщает сайт Еврокомиссии, 4 октября Могерини и премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время рабочего обеда обсудят программный документ «20 достижений к 2020 году», который был принят на пятом саммите Восточного партнерства в 2017 году в Риге.

5 октября Могерини примет участие в мероприятии высокого уровня «Будущее Восточного партнерства», а также встретится с Александром Лукашенко, представителями правительства, оппозицией и гражданским обществом.

Организаторы форума «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет 7-8 октября в Минске, надеялись, что Могерини также сможет принять в нем участие.

«График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил», — сообщил журналистам на пресс-конференции 30 сентября директор организации «Совет по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Бывшая глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин ранее в интервью БелаПАН сообщала, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь планируют подписать осенью. Дипломат не исключила, что в связи с подписанием соглашений в Минск может приехать Федерика Могерини.

Новый посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель позже сообщил БелаПАН, что работает над подготовкой визита в Минск Могерини. Он отметил, что октябрь — это последний месяц, когда Могерини занимает должность главы европейской дипломатии.

«Приступая к работе на этой должности, она заявила о намерении до конца своего мандата посетить все шесть стран Восточного партнерства, — сказал Шубель. — Она побывала в четырех из них, но еще не посещала Молдову и Беларусь. Могерини сказала, что сделает это до окончания своих полномочий».