Пропавшие в Новополоцке подростки найдены

Пропавшие 26 сентября в Новополоцке подростки найдены. Их жизням ничего не угрожает.

Витебские правоохранители сообщили о прекращении розыска 15-летнего Вадима Ситдикова и 17-летнего Тахира Куликовского, которые в минувший четверг ушли из больницы и пропали.

Как отмечается, одного из них милиция обнаружила 27 сентября в одном из новополоцких парков. Второй на попутке уехал на попутке к своей тете в Себежский район (29 сентября он вернулся домой).

Правоохранители также сообщили, что в отношении несовершеннолетних противоправных действий совершено не было.