Карту поляка получили около 137 000 белорусов

С момента вступления в силу закона о Карте поляка в 2008 году и до 24 сентября 2019 года документ получили около 137 000 белорусов. На рассмотрении сейчас находится еще 1500 заявлений, сообщает Rzeczpospolitа со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши​.

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131 770 человек получили документ в дипмиссиях Беларуси и 5376 — на территории Польши, в Белостоке. Если по данным 2016 года Карту поляка получили более 75 000 белорусов, то за последние три года — 55 000. Это говорит о повышении активности — жители Беларуси по-прежнему составляют самую большую группу среди получивших документ.

После внесения изменений в 2016 году владельцы Карты поляка могут практически сразу получить бесплатную карту постоянного проживания, а через год проживания в Польше — польское гражданство. Они также могут обратиться за финансовой помощью, которая выплачивается в течение девяти месяцев.

Процесс получения документа может занимать до нескольких месяцев. Решающее значение имеет интервью с польским консулом либо сотрудником офиса в Белостоке. Консул задает вопросы о польской истории, культуре и традициях.

В Беларуси создано платное приложение Polish Card, которое должно облегчить подготовку к собеседованию. В приложении собраны вопросы, которые задавались ранее.