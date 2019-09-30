Президент ПАСЕ прокомментировала демарш Украины

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Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины. Об этом президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила в Страсбурге на открытии осенней сессии.

Совет Европы, Страсбург. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Осенняя сессия ПАСЕ продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения России. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», — заявила президент ПАСЕ, цитирует «Укринформ».

Паскье уточнили, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.
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Тэги: ПАСЕ Украина Персона: Лилиан Морис Паскье Город: Страсбург

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