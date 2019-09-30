Президент ПАСЕ прокомментировала демарш Украины

Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины. Об этом президент Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила в Страсбурге на открытии осенней сессии.

Совет Европы, Страсбург. Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Осенняя сессия ПАСЕ продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения России. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

«Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии», — заявила президент ПАСЕ, цитирует «Укринформ» .

Паскье уточнили, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.