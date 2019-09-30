Офицеры МВД работали на московском митинге под видом журналистов
Двое полицейских работали на митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября под видом сотрудников телеканала ТВЦ.
Об этом написал один из организаторов акции Михаил Светов.
Как рассказал
«Подошел к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ. Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи "Пресса", которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — сказал Ефремов.