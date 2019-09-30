Офицеры МВД работали на московском митинге под видом журналистов

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​Двое полицейских работали на митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября под видом сотрудников телеканала ТВЦ.

Об этом написал один из организаторов акции Михаил Светов.

Как рассказал «Медиазоне» заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии России Игорь Ефремов, на митинге он увидел в зоне для прессы двоих людей с камерами и без бейджей, которые организаторы выдавали всем аккредитованным журналистам.


Видеофакт. На митинг оппозиции в Москве пришли более 25 тысяч человек

«Подошел к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ. Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи "Пресса", которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — сказал Ефремов.
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Тэги: ТВЦ российская оппозиция митинг оппозиции российская полиция Персона: Михаил Светов Игорь Ефремов Город: Москва

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