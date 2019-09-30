Офицеры МВД работали на московском митинге под видом журналистов

​Двое полицейских работали на митинге в поддержку политзаключенных 29 сентября под видом сотрудников телеканала ТВЦ.

Об этом написал один из организаторов акции Михаил Светов.

Вчера рядом со сценой митинга поймали двух неакредитованных пропагандонов из ТВЦ. Но когда мы попытались их частно дискриминировать, они вытащили полицейские корочки. Очень наглядная иллюстрация, как через контроль границ государство мешает людям эффективно защищать свои интересы — Mikhail Svetov (@msvetov) September 30, 2019

Как рассказал «Медиазоне» заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии России Игорь Ефремов, на митинге он увидел в зоне для прессы двоих людей с камерами и без бейджей, которые организаторы выдавали всем аккредитованным журналистам.

«Подошел к ним, спросил про аккредитацию. Они достали пресс-карты ТВЦ. Я сказал, что у них должна быть аккредитация от нашего пресс-секретаря и бейджи "Пресса", которые выдают на входе, и попросил удалиться. Они рассмеялись и с улыбкой продемонстрировали мне корочки полковника с майором. Новая русская журналистика — в погонах и с кокардой», — сказал Ефремов.