Деревянную скульптуру князя Витовта в Гродно забрали на реставрацию

Деревянную скульптуру князя Витовта, которая около тридцати лет стояла между Новым и Старым замками в Гродно, забрали на реставрацию. Вернуть скульптуру на то же место обещают к концу года.

Фото grodno.in

Как пояснил заместитель директора Гродненского городского жилищно-коммунального хозяйства Сергей Семашко, скульптуру убрали, так как ее основа подгнила, фигура Витовта сильно накренилась и могла упасть на прохожих.

Скульптуру высушат естественным путем. Потом ее почистят, обработают от вредителей и установят на том же месте. Чтобы Витовт стоял более устойчиво, поменяют способ крепления.

Представитель ЖКХ заверил, что скульптуру восстановят, а не выбросят. «Зачем такой подарок терять?» — ответил он корреспонденту БелаПАН .

Деревянную скульптуру князя Витовта Великого подарил Гродно Литовский фонд культуры в 1990-е годы.