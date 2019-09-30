В Лунинецком районе на школьный двор с песком завезли костные останки

На территорию Дятловичской средней школы с частного подворья завезли песок, в котором были найдены костные останки, сообщает «Медиа-Полесье»​ .

Местный житель копал у себя на подворье погреб и привез песок на школьный двор по договоренности. Администрация школы о находке сообщила в милицию.

Эксперт экспертно-криминалистического сектора по Лунинецкому району Алексей Ващилко сообщил, что в песке обнаружено 30 фрагментов костей, визуально определяемых, как человеческие. Он отметил, что следствию предстоит установить давность нахождения останков в земле и примерный возраст скелета (или скелетов).

Местные жители утверждают, что на месте постройки погреба в давние времена стоял монастырь, а рядом было кладбище.

По факту находки проводит проверку Лунинецкий райотдел Следственного комитета.