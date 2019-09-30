В Столине мужчина погиб при падении с высоты первого этажа
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38-летний житель Столина погиб в результате падения с высоты первого этажа. Трагедия произошла на улице Брестской вечером 29 сентября, сообщает
Предполагается, что мужчина намеревался зайти к знакомому, проживающему в многоэтажке. Однако в подъезде не было домофона, и войти внутрь традиционным способом он не смог.
Тогда мужчина решил подняться на балкон первого этажа по водосточной трубе, однако потерял равновесие, не удержался и сорвался вниз. В результате падения он ударился головой об асфальт и умер.
Проверку по факту гибели проводит Столинский РОСК.