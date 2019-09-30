Норвежский защитник Эмиль Йонассен покинул БАТЭ

Борисовский БАТЭ расстался с норвежским легионером Эмилем Йонассеном. Действие контракта 26-летнего защитника прекращено по соглашению сторон.

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В БАТЭ норвежец перешел в марте этого года из клуба «Будё-Глимт». За основной состав борисовчан защитник сыграл всего семь матчей: чемпионат Беларуси — 4, Кубок Беларуси — 2, Лига чемпионов — 1. На свой счет Йонассен записал одну результативную передачу в матче чемпионата страны.

Защитник запомнился неудачным выходом на замену в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга». Неуверенная игра Йонассена привела к двум пропущенным голам и вылету БАТЭ из турнира.