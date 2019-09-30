Почти полмиллиона автовладельцев подали иск против Volkswagen

Высший земельный суд в Брауншвейге начал рассмотрение первого в истории Германии коллективного иска автовладельцев против автомобильного концерна.

Более 470 000 истцов требуют от автомобильной компании возместить им убытки за причинный ущерб через манипуляции с показателями вредных выбросов дизельных двигателей, передает Deutsche Welle .

В то же время в самой компании не видят оснований выплачивать какие-либо возмещения, аргументируя это тем, что покупатели использовали их автомобили как постоянные транспортные средства.

В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США обнаружило, что миллионы дизельных автомобилей Volkswagen были оснащены программным обеспечением, занижающим показатели загрязнения атмосферы. Концерн признал, что установил подобное программное обеспечение. Скандал обошелся Volkswagen в 30 млрд евро.