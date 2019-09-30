На площади Якуба Коласа в Минске открыли кондитерскую PAUL

Заведение французской сети будет ждать гостей с 8:00 до 23:00 около Белгосфилармонии на проспекте Независимости, 48.

Кофейня открылась на месте бывшего магазина Levi’s, сообщает TUT.by . Это второе заведение PAUL, у которого есть отдельное помещение (первое находится на Интернациональной, 21). Еще несколько точек под брендом PAUL работают в торговых центрах Dana Mall, «Замок», Green City и не имеют отдельного помещения.

Несмотря на автономность, в этом заведении не будет такого разнообразия блюд, как на Интернациональной. Если первое заведение функционирует скорее как ресторан, то новое место — это кофейня.

Первое заведение французской сети PAUL в Беларуси заработало в июне 2017 года. Франшизу этого бренда в Беларуси развивает совладелец Union Coffee, Café de Paris и других заведений Иван Малько.