На площади Якуба Коласа в Минске открыли кондитерскую PAUL
Заведение французской сети будет ждать гостей с 8:00 до 23:00 около Белгосфилармонии на проспекте Независимости, 48.
Кофейня открылась на месте бывшего магазина Levi’s, сообщает
Несмотря на автономность, в этом заведении не будет такого разнообразия блюд, как на Интернациональной. Если первое заведение функционирует скорее как ресторан, то новое место — это кофейня.
Первое заведение французской сети PAUL в Беларуси заработало в июне 2017 года. Франшизу этого бренда в Беларуси развивает совладелец Union Coffee, Café de Paris и других заведений Иван Малько.