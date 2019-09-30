ОГП будет заключать договоры с кандидатами в депутаты от партии

Необходимость заключать договор с кандидатами от Объединенной гражданской партии вызвана опытом сотрудничества с Анной Канопацкой, заявил журналистам и.о. председателя ОГП Николай Козлов на пресс-конференции по итогам партийного съезда.

«Это наша позиция, и, конечно, отчасти это касалось Анны Канопацкой. Именно опыт сотрудничества с ней натолкнул на то, чтобы все было конкретно прописано в договоре», — заявил Козлов.

Договор накладывает обязательства на партию и ее кандидата, что они обязуются делать в случае избрания. Каждый из претендентов, выдвинутых решением съезда, должен его подписать, чтобы получить пакет документов для регистрации в избирательной комиссии в качестве кандидата. Проект договора был принят большинством голосов делегатами съезда, прошедшего 29 сентября.

В частности, договор предусматривает, что в случае избрания депутат передает в прокуратуру всю информацию о нарушениях избирательного законодательства на своем и в других избирательных округах, продвигает в Палате представителей законопроекты, предложенные ОГП, и выполняет решения руководящих органов партии.

«Образно говоря, мы не должны давать власти возможность назначать оппозиционных депутатов, выбирать, кого из оппозиции пустить, кого не пустить. Они могут выбрать кого-то более послушного или на кого имеется компромат, но власть должна понимать, что окончательное решение будет за оппозицией», — сказал член политсовета ОГП Лев Марголин.

По словам руководителей партии, подписание таких контрактов с кандидатами является распространенной практикой в демократических странах, когда партия хочет быть уверена, что человек не «из прагматических соображений пользуется мандатом, а разделяет ценности той или иной партии».

Делегаты съезда ОГП не поддержали выдвижение действующего депутата Палаты представителей Анны Канопацкой от партии. В качестве аргументов против ее выдвижения звучало то, что Канопацкая не поднимала с парламентской трибуны вопрос фальсификации выборов и провоцировала своими заявлениями конфликты внутри партии.

В ответ Канопацкая заявила, что приостанавливает членство в партии. Она считает, что партия «сама себе создала проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней накануне парламентских и президентских выборов.

На съезде 29 сентября Объединенная гражданская партия выдвинула 61 кандидата в депутаты Палаты представителей.