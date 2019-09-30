«Как ты докатился до такой жизни». Мамаев дал интервью жене

Вышедший на свободу после 11 месяцев заключения российский футболист Павел Мамаев рассказал своей жене Алане о времени, проведенном в колонии под Белгородом.

«Спали мы на таких железных кроватях, куда кладется матрас. Ели по-разному: баланду пробовали и сами понемножку готовили — нормально по вкусу, кстати. В тюрьме нужно думать обо всем, что делаешь: когда, лежа на кровати, появляется какая-то мысль, то тысячу раз подумаешь, какие могут быть последствия, стоит ли это говорить. Сотрудники не били: по меньшей мере, я своими глазами не видел, хотя рассказывали про разные лагеря и СИЗО», — сказал Мамаев.

На вопрос супруги «Как ты докатился до такой жизни, что вы с Кокориным попали в такую ситуацию?» он ответил, что «все в жизни оступаются в какие-то моменты, делают что-то не так».

Утром 8 октября в одном из кафе в центре Москвы Кокорин и Мамаев избили чиновников: директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.