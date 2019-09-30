Жуки-кожееды терроризируют жителей минской девятиэтажки

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Жильцы дома на улице Бакинской жалуются, что в их квартиры лезут полчища мелких жуков, а избавиться от насекомых не получается.


Ученые заявили о массовом вымирании насекомых

Специалист по беспозвоночным Анатолий Кулак лишь по короткому описанию узнает своих подопечных. Научное название им — жуки-кожееды из отряда жесткокрылых, сообщает ОНТ.

«Это наша аборигенная фауна. Проникает в жилье, чтобы личинкам питаться. Всякий мусор, органика — благоприятное место для кожееда», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.

Рассадник насекомых обнаружили прямо над головами жильцов. Чердак буквально кишит жуками-кожеедами, поедающими погибших там пернатых. Там все заражено личинками вредителей. В тепле паразиты отогрелись, подросли и теперь лезут из всех щелей. Однако медики успокаивают: для людей насекомые неопасны.
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Тэги: жук жилой дом насекомые Персона: Анатолий Кулак Город: Минск

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