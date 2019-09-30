Бабич получил повышение в Минэкономразвитии России

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.

Повышение он получил спустя пять месяцев после прихода в министерство. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет РБК .

«Михаил Бабич после назначения в Минск проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал в Instargam глава министерства Максим Орешкин.

До этого Михаил Бабич занимал пост заместителя главы Минэкономразвития РФ, отвечающего за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Беларуси. Ранее он восемь месяцев проработал послом в Беларуси.