Бабич получил повышение в Минэкономразвитии России

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Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.


Министр экономразвития России похвалил Бабича за хорошую работу

Повышение он получил спустя пять месяцев после прихода в министерство. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, пишет РБК.

«Михаил Бабич после назначения в Минск проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!» — написал в Instargam глава министерства Максим Орешкин.

До этого Михаил Бабич занимал пост заместителя главы Минэкономразвития РФ, отвечающего за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Беларуси. Ранее он восемь месяцев проработал послом в Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Россия Минэкономразвития РФ Персона: Михаил Бабич Город: Москва

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