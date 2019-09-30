Туристы из России пытались вывезти из отеля в Турции чемодан еды

Инцидент произошел в 3-звездочном отеле в районе Манавгат.

Перед отъездом сотрудники отеля попросили гостей открыть чемоданы. Там обнаружились продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и фрукты, аккуратно упакованные в пакеты, сообщает «Говорит Москва» .

Администратор отеля назвал это недоразумением и выразил мнение, что отдыхающие неправильно поняли систему «все включено»: «Гости нашего отеля могут есть и пить сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем».