Туристы из России пытались вывезти из отеля в Турции чемодан еды

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Инцидент произошел в 3-звездочном отеле в районе Манавгат.

Перед отъездом сотрудники отеля попросили гостей открыть чемоданы. Там обнаружились продукты для завтрака из ресторана, бутылки с водой и фрукты, аккуратно упакованные в пакеты, сообщает «Говорит Москва».

Администратор отеля назвал это недоразумением и выразил мнение, что отдыхающие неправильно поняли систему «все включено»: «Гости нашего отеля могут есть и пить сколько захотят, но зачем же вывозить продукты сумками? Мы этого не понимаем».
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Тэги: Россия-Турция всё включено гостиница

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