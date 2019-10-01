Беларусь оказалась под влиянием неустойчивой воздушной массы

/ Общество
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В первый день октября погода на территории Беларуси окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди.

Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°С.

В столице вероятность дождя маловероятна. Ветер западный сильный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +11..+13°С;
  • днем +12..+14°С;
  • вечером +11..+13°С.
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Тэги: погода

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