Беларусь оказалась под влиянием неустойчивой воздушной массы
В первый день октября погода на территории Беларуси окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди.
Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°С.
В столице вероятность дождя маловероятна. Ветер западный сильный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +11..+13°С;
- днем +12..+14°С;
- вечером +11..+13°С.