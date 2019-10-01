Беларусь оказалась под влиянием неустойчивой воздушной массы

В первый день октября погода на территории Беларуси окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди.

Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°С.

В столице вероятность дождя маловероятна. Ветер западный сильный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: