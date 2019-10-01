Макей о российской авиабазе: никакого смысла в ней нет
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что в наличии на территории нашей страны российской военной авиабазы «нет никакого смысла».
Как заявил дипломат в интервью
Более того, на данный момент этой темы нет в повестке двусторонних отношений.
Кроме этого, отметил министр, присутствие дополнительных военных сил РФ на территории Беларуси «не способствовало бы стабильности, безопасности в нашем регионе».
На предположение о том, что такое решение официального Минска было принято с учетом позиции западных стран, Макей отметил, что такое невозможно.
«Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил. Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип», — подчеркнул глава МИД.
На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию Беларуси по этому вопросу «неприятным эпизодом». Однако, заметил он, в отношениях Минска и Москвы «главное не форма, а содержание».
«По содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию».
Напомним, 14 декабря 2018 года на встрече с российскими журналистами Лукашенко высказал свою позицию по поводу военного сотрудничества.
Он отметил, что Беларусь ответственна в Союзном государстве за западное направление. «У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны… У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», — сказал Лукашенко.
Правда, отметил президент, «испохабили все этой базой».
«Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты — время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход — вот, мы базу тут разместим», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что у Беларуси есть несколько военно-воздушных баз: «На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь».