Макей о российской авиабазе: никакого смысла в ней нет

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей заявил, что в наличии на территории нашей страны российской военной авиабазы «нет никакого смысла».

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Как заявил дипломат в интервью РБК , в этом «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Более того, на данный момент этой темы нет в повестке двусторонних отношений.

Кроме этого, отметил министр, присутствие дополнительных военных сил РФ на территории Беларуси «не способствовало бы стабильности, безопасности в нашем регионе».

На предположение о том, что такое решение официального Минска было принято с учетом позиции западных стран, Макей отметил, что такое невозможно.

«Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил. Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип», — подчеркнул глава МИД.

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию Беларуси по этому вопросу «неприятным эпизодом». Однако, заметил он, в отношениях Минска и Москвы «главное не форма, а содержание».

«По содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию».

Напомним, 14 декабря 2018 года на встрече с российскими журналистами Лукашенко высказал свою позицию по поводу военного сотрудничества.

Он отметил, что Беларусь ответственна в Союзном государстве за западное направление. «У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны… У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», — сказал Лукашенко.

Правда, отметил президент, «испохабили все этой базой».

«Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты — время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход — вот, мы базу тут разместим», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что у Беларуси есть несколько военно-воздушных баз: «На любую базу завтра сажайте 10-20-30 самолетов. Пользуйтесь».