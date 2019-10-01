Где ГАИ в октябре расставит ловушки

Госавтоинспекция продолжает бороться с водителями, которые нарушают Правила дорожного движения.

Так, одним из серьезных проступков считается превышение разрешенных скоростных режимов.

Столичная ГАИ сообщила места, где в октябре будут находиться мобильные радары.

С планами дорожной милиции можно ознакомиться здесь .

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: