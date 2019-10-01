Где ГАИ в октябре расставит ловушки

/ Общество
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Госавтоинспекция продолжает бороться с водителями, которые нарушают Правила дорожного движения.


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Так, одним из серьезных проступков считается превышение разрешенных скоростных режимов.

Столичная ГАИ сообщила места, где в октябре будут находиться мобильные радары.

С планами дорожной милиции можно ознакомиться здесь.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ Город: Минск

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