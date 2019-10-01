Где ГАИ в октябре расставит ловушки
Госавтоинспекция продолжает бороться с водителями, которые нарушают Правила дорожного движения.
Так, одним из серьезных проступков считается превышение разрешенных скоростных режимов.
Столичная ГАИ сообщила места, где в октябре будут находиться мобильные радары.
С планами дорожной милиции можно ознакомиться
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.