Назван топ-10 продуктов, которые можно есть на ночь

Существует много мифов по поводу питания на ночь. Существует даже поговорка о том, что ужин лучше отдать врагу.

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Однако, по мнению диетологов, важно не в какое время человек ест (слышали, наверное, что после 18:00 лучше «зашить рот»), а что именно употреблять в пищу.

Михаил Гаврилов, кандидат медицинских наук, автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (США) специально для cosmo.ru рассказал, какие продукты можно есть.

Белое мясо птицы в тушеном, запеченном, на гриле, в пароварке или мультиварке (в любом кроме жареного) виде полезно. Как отмечается, в белом мясе курицы и индейки содержится аминокислота триптофан, которая успокаивает и настраивает на сон грядущий лучше любого травяного чая. Впрочем, не стоит забывать, что есть можно ни более 130 граммов курицы или индейки на ужин.

Морская рыба с точки зрения усвоения, этот продукт даст фору мясу птицы. На переваривание рыбы организму понадобится около трех часов, не больше. В отличие от пресноводных обитателей, морские жители богаты микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи.

Кальмары — самый диетический вариант морепродуктов. И белка в нем много, и йода, который необходим для нормальной деятельности щитовидной железы, достаточно. На ужин подойдут блюда из вареных или тушеных без масла кальмаров.

Яйца считаются традиционным утренним продуктом. Однако они могут стать основой для приготовления сытного полезного ужина, например, фритаты с овощами. Куриный белок сбалансирован по аминокислотному составу, а значит, организм получит все необходимое для синтеза гормонов. Кстати, вечером рекомендуется есть только яичные белки, желток лучше оставить на утро.

Чечевица является суперпродуктом для ужина вегетарианцев. Ведь в этих бобовых сочетаются и белки, и углеводы. Для ужина лучше выбрать черную чечевицу. К тому же она быстро готовится — всего лишь пять минут.

Зеленые овощи (листовой салат, огурцы, перец, проростки) низкокалорийны, но при этом содержат полезную клетчатку и водорастворимые витамины. Последние необходимы для образования клеток кожи. Вечером достаточно съесть около 250 граммов зеленого салата.

Гречка — ценный источник массы полезных микроэлементов. Безусловно, тарелку каши на ночь съедать не нужно. А вот пара ложек отварной гречки с овощами — то, что надо.

Творог (не более 5-процентной жирности) лучше не есть в сыром виде. Рекомендуется приготовь сырники или запеканку.

Тыквенные семечки являются ценным источником омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для синтеза клеток кожи (в частности, их мембран — оболочек). Можно посыпать сменами салат, мясо или добавить к блюдам из творога.

Зеленые кислые яблоки лучше запечь. Кстати, яблоки могут стать оригинальным десертом к мясным блюдам. Польза этого фрукта в содержащемся пектине, который является пищей для полезных бактерий.