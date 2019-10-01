«Динамо-Минск» — «Сочи». Белорусы должны победить
В 19:30 под сводами «Минск-Арены» состоится первое вбрасывание в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Минское «Динамо» принимает «Сочи». Соперники являются соседями по турнирной таблице Западной конференции: у минчан 9-е место (11 очков), у сочинцев — 10-е (10).
Букмекеры считают, что фаворитом встречи являются хозяева:
- победа «Динамо» — 2.30-2.45;
- ничья — 3.75-3.90;
- победа «Сочи» — 2.70-2.80.
Всего в октябре «зубры» проведут 11 матчей (семь дома и четыре в гостях), соперниками в которых у них будут:
01.10. «Сочи» (д);
03.10. «Трактор» (д);
06.10. «Ак Барс» (д);
09.10. «Динамо-Рига» (г);
11.10. «Йокерит» (г);
13.10. «Витязь» (г);
17.10. «Торпедо» (д);
22.10. «Барыс» (д);
25.10. «Динамо-Рига» (д);
27.10. «Салават Юлаев» (д);
30.10. «Трактор» (г).