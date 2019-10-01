Макей рассказал, почему не следует конфликтовать с США

«Мы заинтересованы в развитии нормальных отношений с США. Мы хотели бы уйти от той конфронтационной риторики, которая была присуще нашим отношениям, скажем, лет десять назад, когда по нашему настоянию послы были вынуждены уехать из обеих стран», — заявил министр иностранных Беларуси Владимир Макей.

Как заявил глава дипломатического ведомства в интервью РБК , это плохо, если между странами «неполноценные отношения», тем более с государством №1 в мире. Макей считает, что США останутся мировым лидером в ближайшие десятилетия.

Официальный Минск, в первую очередь, хотел бы наладить с Вашингтоном торгово-экономические связи. По словам министра, «США представляют собой емкий рынок для нашей продукции».

Кроме этого, для Беларуси важно иметь с США нормальный политический диалог. Он отметил, что последние 11 лет показали: «ситуация, когда страны находятся в состоянии конфронтации, абсолютно не продуктивна».

Макей сообщил, что российские коллеги «по-разному относятся к нормализации белорусско-американских отношений». Глава МИД напомнил официальную позицию Минска: «мы не собираемся дружить с кем-то за счет России, в ущерб России или против России».

Министр также подчеркнул, что не следуют подозревать Беларусь, в том, что она развернулась на Запад: «Никуда мы не убежим с того места, где мы находимся».

Ранее отмечалось, что Макей прокомментировал ситуацию с российской военной авиабазой на территории Беларуси.