На пожаре в Могилеве погиб мужчина и его мать-инвалид

Два человека погибли сегодня ночью на пожаре в Могилеве.

По информации дежурной части МЧС, сообщение о пожаре в одной из квартир по проспекту Мира на пульт центра оперативного управления поступило в два часа ночи.

В огне погибли 76-летня хозяйка жилища, инвалид первой группы и ее 56-летний сын.

Одной из рассматриваемых причин возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.

Всего по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошли 11 пожаров (с начала года 4718, что на 242 больше, чем за аналогичный период прошлого года). Количество погибших в огне с начала года — 332 (на 28 меньше, чем в 2018-м).