Соболенко неожиданно проиграла Касаткиной во втором круге турнира в Пекине

Поединок второго круга турнира в Пекине между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной завершился в пользу россиянки.

Встреча продолжалась немногим менее двух часов. 6:4, 7:6(5) — дальше проходит Касаткина.

Спортсменка из России (45-й номер рейтинга ВТА) взяла четыре подачи соперницы, в то время как белоруска (14-й) — три. В активе Соболенко также восемь подач навылет.

Напомним, вчера в первом круге свой матч проиграла Александра Саснович.