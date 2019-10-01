Соболенко неожиданно проиграла Касаткиной во втором круге турнира в Пекине

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Поединок второго круга турнира в Пекине между Ариной Соболенко и Дарьей Касаткиной завершился в пользу россиянки.

Встреча продолжалась немногим менее двух часов. 6:4, 7:6(5) — дальше проходит Касаткина.

Спортсменка из России (45-й номер рейтинга ВТА) взяла четыре подачи соперницы, в то время как белоруска (14-й) — три. В активе Соболенко также восемь подач навылет.

Напомним, вчера в первом круге свой матч проиграла Александра Саснович.
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Дарья Касаткина Город: Пекин

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