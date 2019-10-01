Доллар продолжает расти

Американская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные с открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, первого октября.

Так, доллар добавляет еще 0,0067 пункта и торгуется на уровне 2,0829 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты пока падают:

евро на 0,0014 пункта — 2,2680 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0019 пункта — 3,2093 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара снизился на 4,47% (с 2,1730 до 2,07595 рубля) в январе-сентябре 2019 года.