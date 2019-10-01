Россельхознадзор не впустил на рынок Петербурга крупную партию моркови из Беларуси

Крупная партия моркови из Беларуси не попала на рынок Санкт-Петербурга. Решение о запрете вынес Россельхознадзор.

Фото Россельхознадзора

Как сообщается, фура с 20 тоннами моркови была остановлена в фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» (Себежский район).

Согласно предъявленным документам автомобиль следовал в Северную столицу России с территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

Однако проверка показала несоответствие фактического номера транспортного средства и указанного в фитосанитарном сертификате.

По данному факту открыт административный процесс в отношении хозяина груза.