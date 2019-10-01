В поле под Костюковичами сгорел комбайн

/ Происшествия
Просмотров: 20

Очередной пожар сельхозтехники произошел во время уборки урожая. На этот раз в сводках происшествий «засветилась» Могилевская область.


Урожай-2019. Ни дня без сгоревшей техники?

По информации местного управления МЧС, ЧП произошло накануне днем в поле у деревни Демидовичи (Костюковичский район).

Прибывшие к месту вызова спасатели сбили открытый огонь и потушили пожар.

Одной из причин, приведших к возгоранию, рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: урожай-2019 пожар сельское хозяйство Город: Костюковичи

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко продолжает уборку урожая с собственной «фазенды»

Лукашенко продолжает уборку урожая с собственной «фазенды»

Не только коровы. В Беларуси, упав в навоз, погиб человек

Не только коровы. В Беларуси, упав в навоз, погиб человек

Населению предлагают вложиться в сельское хозяйство

Населению предлагают вложиться в сельское хозяйство

Списание долгов не поможет. Как спасти проблемные колхозы

Списание долгов не поможет. Как спасти проблемные колхозы