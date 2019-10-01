В поле под Костюковичами сгорел комбайн

Очередной пожар сельхозтехники произошел во время уборки урожая. На этот раз в сводках происшествий «засветилась» Могилевская область.

По информации местного управления МЧС, ЧП произошло накануне днем в поле у деревни Демидовичи (Костюковичский район).

Прибывшие к месту вызова спасатели сбили открытый огонь и потушили пожар.

Одной из причин, приведших к возгоранию, рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.