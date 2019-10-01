Белорусы должны по потребительским кредитам более 5 млрд рублей

За восемь месяцев текущего года задолженность физических лиц по потребительским кредитам увеличилась на 16,8% (738,1 млн рублей).

На первое сентября общая задолженность составила 5 млрд 123,4 млн рублей, сообщили в Нацбанке.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в августе сообщил во время брифинга, что регулятор ожидает замедление темпов роста потребительского кредитования.

«В предыдущие годы мы наблюдали высокие темпы роста потребительского кредитования, а уже в этом году видим их замедление. На наш взгляд, эта тенденция сохранится до конца этого года и в следующем году продолжится», — сказал Мурин.

По его словам, причинами для замедления потребительского кредитования являются исчерпание эффекта низкой базы и влияние на рынок решений Нацбанка.

В последние годы в Беларуси наблюдались высокие темпы потребительского кредитования. В 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд.

В прошлом году Национальный банк ввел показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физическим лицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% среднемесячного дохода.

В апреле 2019 года Нацбанк довел до банков дополнительные требования, которые они должны выполнять на этапе рассмотрения заявок клиентов о получении потребительских кредитов. В частности, банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки с учетом задолженности населения, которая сформировалась у граждан в связи с покупкой товаров посредством карт рассрочек.

Карты рассрочки, которые позволяют населению оформить фактически беспроцентный кредит при покупке товара, стали появляться на рынке в 2014 году. Эмитентами таких карт рассрочек стали 10 коммерческих банков.

«Мне кажется, что бурное развитие карт рассрочек себя исчерпало», — предположил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-брифинге в августе.