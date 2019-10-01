Лига чемпионов. Сегодня стартует второй тур группового этапа

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Сегодня в восьми городах Старого света пройдут матчи первого игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Первыми в борьбу вступят команды, выступающие в квартетах А-D:

Группа А

  • «Реал» — «Брюгге»;
  • «Галатасарай» — ПСЖ.

Группа B

  • «Тоттенхэм» — «Бавария»;
  • «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».

Группа C

  • «Аталанта» — «Шахтер»;
  • «Манчестер Сити» — «Динамо-Загреб».

Группа D

  • «Ювентус» — «Байер»;
  • «Локомотив» — «Атлетико».

Второго октября также пройдут восемь матчей, в котором встретятся команды, выступающие в квартетах E-H:

Группа E

  • «Генк» — «Наполи»;
  • «Ливерпуль» — «Ред Булл».

Группа F

  • «Славия» — «Боруссия»;
  • «Барселона» — «Интер».

Группа G

  • «Зенит» — «Бенфика»;
  • «РБ Лейпциг» — «Лион».

Группа H

  • «Валенсия» — «Аякс»;
  • «Лилль» – «Челси».

Отметим, что матчи в Мадриде, Бергамо», Генке и Праге начнутся в 19:55, все остальные — в 22:00 по минскому времени.
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Тэги: Лига чемпионов

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