Лига чемпионов. Сегодня стартует второй тур группового этапа

Сегодня в восьми городах Старого света пройдут матчи первого игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Первыми в борьбу вступят команды, выступающие в квартетах А-D:

Группа А

«Реал» — «Брюгге»;

«Галатасарай» — ПСЖ.

Группа B

«Тоттенхэм» — «Бавария»;

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос».

Группа C

«Аталанта» — «Шахтер»;

«Манчестер Сити» — «Динамо-Загреб».

Группа D

«Ювентус» — «Байер»;

«Локомотив» — «Атлетико».

Второго октября также пройдут восемь матчей, в котором встретятся команды, выступающие в квартетах E-H:

Группа E

«Генк» — «Наполи»;

«Ливерпуль» — «Ред Булл».

Группа F

«Славия» — «Боруссия»;

«Барселона» — «Интер».

Группа G

«Зенит» — «Бенфика»;

«РБ Лейпциг» — «Лион».

Группа H

«Валенсия» — «Аякс»;

«Лилль» – «Челси».

Отметим, что матчи в Мадриде, Бергамо», Генке и Праге начнутся в 19:55, все остальные — в 22:00 по минскому времени.