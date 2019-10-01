Лига чемпионов. Сегодня стартует второй тур группового этапа
Сегодня в восьми городах Старого света пройдут матчи первого игрового дня второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Первыми в борьбу вступят команды, выступающие в квартетах А-D:
Группа А
- «Реал» — «Брюгге»;
- «Галатасарай» — ПСЖ.
Группа B
- «Тоттенхэм» — «Бавария»;
- «Црвена Звезда» — «Олимпиакос».
Группа C
- «Аталанта» — «Шахтер»;
- «Манчестер Сити» — «Динамо-Загреб».
Группа D
- «Ювентус» — «Байер»;
- «Локомотив» — «Атлетико».
Второго октября также пройдут восемь матчей, в котором встретятся команды, выступающие в квартетах E-H:
Группа E
- «Генк» — «Наполи»;
- «Ливерпуль» — «Ред Булл».
Группа F
- «Славия» — «Боруссия»;
- «Барселона» — «Интер».
Группа G
- «Зенит» — «Бенфика»;
- «РБ Лейпциг» — «Лион».
Группа H
- «Валенсия» — «Аякс»;
- «Лилль» – «Челси».
Отметим, что матчи в Мадриде, Бергамо», Генке и Праге начнутся в 19:55, все остальные — в 22:00 по минскому времени.