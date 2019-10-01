Россия хотела включить в программу углубленной интеграции неприемлемые для Беларуси положения

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Владимир Макей рассказал, что партнеры первоначально предлагали включить неприемлемые для Беларуси положения.


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Как заявил министр иностранных дел в интервью РБК, к примеру, предполагалось создать какие-то наднациональные структуры, что не соответствует положениям Союзного договора.

Однако, отметил он, главы государств на встрече в Петербурге прямо сказали, что «нет смысла даже обсуждать их».

По мнению Макея, стороны должны сосредоточиться на торгово-экономических вопросах, коих немало.

Министр отметил, что Минск заинтересован в решении «всех этих вопиющих, кричащих вопросов, которые лежат сегодня на поверхности».

«Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров», — заявил Макей.
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Тэги: Беларусь-Россия интеграция Союзное государство Персона: Владимир Макей

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