Россия хотела включить в программу углубленной интеграции неприемлемые для Беларуси положения

Владимир Макей рассказал, что партнеры первоначально предлагали включить неприемлемые для Беларуси положения.

Как заявил министр иностранных дел в интервью РБК , к примеру, предполагалось создать какие-то наднациональные структуры, что не соответствует положениям Союзного договора.

Однако, отметил он, главы государств на встрече в Петербурге прямо сказали, что «нет смысла даже обсуждать их».

По мнению Макея, стороны должны сосредоточиться на торгово-экономических вопросах, коих немало.

Министр отметил, что Минск заинтересован в решении «всех этих вопиющих, кричащих вопросов, которые лежат сегодня на поверхности».

«Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров», — заявил Макей.