Россия хотела включить в программу углубленной интеграции неприемлемые для Беларуси положения
Владимир Макей рассказал, что партнеры первоначально предлагали включить неприемлемые для Беларуси положения.
Как заявил министр иностранных дел в интервью
Однако, отметил он, главы государств на встрече в Петербурге прямо сказали, что «нет смысла даже обсуждать их».
По мнению Макея, стороны должны сосредоточиться на торгово-экономических вопросах, коих немало.
Министр отметил, что Минск заинтересован в решении «всех этих вопиющих, кричащих вопросов, которые лежат сегодня на поверхности».
«Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров», — заявил Макей.