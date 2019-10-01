В Кремле прокомментировали заявление Макея об авиабазе

В Кремле прокомментировали заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о бесполезности военной авиабазы РФ на белорусской территории.

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает планы размещения еще одного своего военного объекта в Беларуси.

Представитель Кремля, как пишет mk.ru, добавил, что в Союзном государстве «существует много взаимных обязательств, которые компенсируют» отсутствие авиабазы.

Напомним, Макей заявил, что в этом объекте «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Кроме этого, отметил министр, присутствие дополнительных военных сил РФ на территории Беларуси «не способствовало бы стабильности, безопасности в нашем регионе».