Бывшего гендиректора МЗШ за взятки отправили в колонию

Бывший генеральный директор Минского завода шестерен признан виновным в коррупции.

Как сообщалось ранее, о задержании топ-менеджера стало известно в начале февраля. По информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, он был задержан на рабочем месте за получение взятки в 20 тыс. евро.

Приговором суда Московского района столицы он признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 430 УК к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Данный приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.