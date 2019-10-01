Во Франции будут судить бывшего президента Николя Саркози

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Высший уголовный апелляционный суд Франции отклонил его апелляцию, открыв путь для назначения даты судебного разбирательства.

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Политика обвиняют в том, что он почти вдвое превысил установленный в размере 22,5 млн евро лимит на свою кампанию по переизбранию в 2012 году, сообщает france24.com.

Прокуроры считают, что 64-летний Саркози потратил почти 43 млн евро на избирательную кампанию, чтобы остаться на второй срок. В конце концов он проиграл выборы Франсуа Олланду, кандидату от Социалистической партии.

Саркози грозит год лишения свободы и штраф в размере 3750 евро в случае признания его виновным.
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Тэги: Франция коррупция Персона: Николя Саркози Город: Париж

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