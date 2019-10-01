Лукашенко снова заговорил о необходимости экспорта в дальние страны

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Для расширения международной повестки Евразийского экономического союза «нужно уделить особое внимание странам дальней дуги, где наши товары пока мало узнаваемы», заявил Александр Лукашенко в Ереване.

Источник: president.gov.by

Видеотрансляцию заседания Высшего евразийского экономического совета вело информагентство «Арменпресс».

«Предлагаем Евразийскому банку развития подключиться к этому направлению, а председателя правления банка просим рассмотреть такую возможность, — сказал официальный белорусский лидер. — Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем его контуре».


Покупательная способность белорусского экспорта продолжает снижаться

Лукашенко отметил, что 1 октября утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Тем самым, по его словам, заложена основа «для обеспечения свободного движения капитала и услуг». «Организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией, — подчеркнул он. — Это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг. Нам безусловно будет полезен взаимный обмен опытом в данной деятельности».

В ЕАЭС, сказал Лукашенко, «немало сделано для цифровой трансформации экономики», создания «экосистем для таких секторов, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортных коридоров, занятость», а также для обеспечения «прослеживаемости движения товаров». «Данное направление набирает обороты. Пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами договор о союзе», — считает он.

Вместе с тем, добавил Лукашенко, участникам ЕАЭС нужно обратить внимание на вопросы информационной безопасности и выработать «единые стандарты и форматы взаимодействия». «Что касается общего признания электронных цифровых подписей на пространстве союза, то эту проблему следовало урегулировать уже давно, иначе невозможно вести речь о цифровом будущем», — убежден глава государства.


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«Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения, — отметил он. — Евразийская экономическая комиссия должна гарантировать, что данные прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда».
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Тэги: ЕАЭС Беларусь-Армения белорусский экспорт Город: Ереван

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