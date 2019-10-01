Кучма подписал в Минске формулу Штайнмайера вопреки предостережению Бессмертного

Очередное заседание контактной группы по Донбассу состоялось 1 октября.

Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании формулу Штайнмайера, сообщили в пресс-службе МИД Украины. Документ уже был согласован советниками глав нормандской четверки.

Формула Штайнмайера предусматривает:

прекращение огня;

разведение войск;

принятие парламентом закона об амнистии сепаратистов;

проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

Сегодня бывший представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил о недопустимости подписания формулы Штайнмайера. Он пояснил, почему категорично призывает не подписывать его представителей Украины.

«Опасность! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации „власти“ на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!», — утверждает политик.