Кучма подписал в Минске формулу Штайнмайера вопреки предостережению Бессмертного
Очередное заседание контактной группы по Донбассу состоялось 1 октября.
Представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании формулу Штайнмайера, сообщили в пресс-службе МИД Украины. Документ уже был согласован советниками глав нормандской четверки.
Формула Штайнмайера предусматривает:
- прекращение огня;
- разведение войск;
- принятие парламентом закона об амнистии сепаратистов;
- проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.
Сегодня бывший представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил о недопустимости подписания формулы Штайнмайера. Он пояснил, почему категорично призывает не подписывать его представителей Украины.
«Опасность! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации „власти“ на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!», — утверждает политик.