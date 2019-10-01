Знаменитый азербайджанский писатель Эльчин Сафарли представит в Минске свой новый роман «Дом, в котором горит свет».

Встреча с читателями состоится 11 октября в 19:00 в торговом центре Dana Mall (центральный атриум). Мероприятие организовано сетью книжных магазинов «Букваешка».

35-летний Эльчин Сафарли родился в Баку, сейчас живет в Стамбуле. По образованию и профессии — журналист. Работал в азербайджанской прессе и на турецком телевидении, сотрудничает с рядом российских интернет-проектов.

Пишет на русском языке. Первый роман «Сладкая соль Босфора» написал в 2008 году. Суммарный тираж книг Сафарли составляет более 500 000 экземпляров.

«Дом, в котором горит свет» — это история любви, потерь и обретения покоя. Написанная в эпистолярном жанре, книга соткана из откровенных писем, адресованных бабушкой своей внучке, с которой она даже не знакома.

Автор посвятил книгу своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которых много в его прозе.

Осенние встречи с белорусскими читателями уже стали традиционными для Эльчина Сафарли. В 2016 году он представил в Минске свою книгу «Расскажи мне о море», а в 2017-м — «Когда я вернусь, будь дома».