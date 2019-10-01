В минском аэропорту установили дополнительные резервные источники электроэнергии

Эта мера позволит исключить повторение недавних ситуаций с отсутствием электричества, заявил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

По его словам, с двумя недавними отключениями электроэнергии в аэропорту разбирается созданная приказом Минтранса межведомственная комиссия, в которую включены энергетики, представители департамента по авиации, аэропорта, МЧС.

«Но больше даже интересует вопрос, не почему это случилось, а почему не сработали резервные источники питания. Проработав 40 минут, они отключились. Поэтому сегодня уже приобретены два дизель-генератора, которые позволяют исключить в последующем подобные события», — отметил первый замминистра транспорта и коммуникаций.

За последний месяц в национальном аэропорту дважды пропадало электричество: 13 сентября — на 45 минут, 29 сентября — на четыре часа, что вызвало перебои с вылетом и прилетом рейсов.