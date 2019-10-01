Бессмертный назвал подписание формулы Штайнмайера поражением Украины

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный прокомментировал подписание украинской стороной формулы Штайнмайера.

«Этот пожар летом-осенью 2015 года погасили и вывели на нормальную логику ведения процесса. В результате прихода людей, которые просто не владели материальной частью, произошли эти извращения. И фраза министра, что: „Я подписал формулу Штайнмайера“ — несла в себе потенциальную опасность. Добра от этого ждать не следует», — отметил Бессмертный в интервью NV.ua .

По его словам, украинской стороне нужна была тактика, которая позволила бы удержать ситуацию под контролем. Украинским политикам нужно было говорить о социально-гуманитарной проблематике на Донбассе и в Крыму.

«Это давало бы возможность держать ту ситуацию и ключевой месседж, с которым Зеленский шел на выборы. Что произошло? Кремль фактически торпедным ударом под названием „формула Штайнмайера“ разгромил ту стратегию, с которой шел Зеленский. И команда нынешнего президента абсолютно без всякого анализа забыла о ключевых запланированных вещах и моментально перешла на платформу Кремля», — отметил Бессмертный.