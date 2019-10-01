В ОБСЕ назвали дату разведения сил на Донбассе

Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

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Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

«Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату — 7 октября — для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское», — сказал Сайдик.

По его словам, и этот шаг, и подписание формулы Штайнмайера были сделаны по требованию «нормандской четверки» и «я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате».