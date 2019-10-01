Видеофакт. Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве из-за формулы Штайнмайера и зовут на митинг

Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий заявил, что патриоты и ветераны объявляют бессрочную акцию протеста из-за согласования в Минске формулы Штайнмайера.

«Зеленский предал 16 000 погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию. Мы обращаемся ко всем украинцам выходить сегодня на Банковую, чтобы показать этой власти: мы такие же, как были 5 лет назад, у нас есть собственное достоинство, у нас есть чувство чести и мы готовы бороться за нашу страну», — написал он в блоге на «Украинской правде» .

Владимир Зеленский заявил 1 октября, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса. Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный назвал это уступкой Кремлю.