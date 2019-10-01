«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в ЛЧ за секунды до свистка

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Украинский клуб победил на выезде со счетом 2:1, забив решающий гол на пятой добавленной минуте.

В Италии завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 28-й минуте игрок хозяев Сапата головой отправил мяч в сетку.

Пропущенный мяч заставил украинский клуб активизироваться, в результате чего в конце первого тайма голом отметился Мораес после передачи Алана Патрика.

На 90+5-й минуте решающий гол забил Манор Соломон.

В параллельном матче мадридский «Реал» свел матч с «Брюгге» к ничьей — 2:2.
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Тэги: ФК Шахтер-Донецк ФК Аталанта Лига чемпионов Персона: Манор Соломон

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