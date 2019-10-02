Порошенко поддержал майдан против Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Экс-президент Украины Петр Порошенко, разгромно проигравший действующему главе государства на выборах, выступил с поддержкой демонстрации в центре столицы против «формулы Штайнмайера», на которую согласился Владимир Зеленский.

Фото Нацкорпуса

Как отмечается на его странице в соцсети, партия Порошенко «Европейская солидарность «никогда не пойдет» на подписание «формулы Штайнмайера». «Мы солидаризируемся с акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство».

Порошенко заявил, что согласие на план бывшего министра иностранных дел Германии означает ослабление, а затем и снятие санкций против России, а также легитимизацию российской оккупации Донбасса, незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма.

После согласия официального Киева на «формулу Штайнмайера» в центр Киева и некоторых других городов вышли десятки националистически настроенных людей, сообщает «Громадське» .

Организация «Национальный корпус» под стенами Офиса президента начала бессрочную акцию протеста против капитуляции.

Президент Зеленский разъяснил, что скрывается за «формулой».