Порошенко поддержал майдан против Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

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Экс-президент Украины Петр Порошенко, разгромно проигравший действующему главе государства на выборах, выступил с поддержкой демонстрации в центре столицы против «формулы Штайнмайера», на которую согласился Владимир Зеленский.

Фото Нацкорпуса

Как отмечается на его странице в соцсети, партия Порошенко «Европейская солидарность «никогда не пойдет» на подписание «формулы Штайнмайера». «Мы солидаризируемся с акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, и мы не дадим разрушить украинское государство».

Порошенко заявил, что согласие на план бывшего министра иностранных дел Германии означает ослабление, а затем и снятие санкций против России, а также легитимизацию российской оккупации Донбасса, незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма.

После согласия официального Киева на «формулу Штайнмайера» в центр Киева и некоторых других городов вышли десятки националистически настроенных людей, сообщает «Громадське».

Организация «Национальный корпус» под стенами Офиса президента начала бессрочную акцию протеста против капитуляции.

Президент Зеленский разъяснил, что скрывается за «формулой».

 

 

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Украина формула Штайнмайера переговоры по Украине в Минске Персона: Петр Порошенко

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