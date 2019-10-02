Трамп назвал процесс по импичменту попыткой госпереворота

Президент США Дональд Трамп достаточно жестко отреагировал на начало расследования, которое может привести к процедуре импичмента.

Фото пресс-службы президента Украины

Он признался, что чем больше узнает о действиях оппонентов, тем отчетливее понимает: «происходящее – это не импичмент, это переворот».

Как написал президент в своем микроблоге, цель начавшейся против него кампании, «отнять власть народа, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки!».

Он резюмировал, что американцы сейчас наблюдают «величайшую охоту на ведьм в истории нашей страны».

Демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, которого якобы «заставляли» предоставить Белому дому информацию в отношении бывшего вице-президенте США Джо Байдена.