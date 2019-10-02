Трамп назвал процесс по импичменту попыткой госпереворота

/ Мир
Просмотров: 112

Президент США Дональд Трамп достаточно жестко отреагировал на начало расследования, которое может привести к процедуре импичмента.

Фото пресс-службы президента Украины


Почти половина граждан США — за импичмент Трампу

Он признался, что чем больше узнает о действиях оппонентов, тем отчетливее понимает: «происходящее – это не импичмент, это переворот».

Как написал президент в своем микроблоге, цель начавшейся против него кампании, «отнять власть народа, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки!».

Он резюмировал, что американцы сейчас наблюдают «величайшую охоту на ведьм в истории нашей страны».

Демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, которого якобы «заставляли» предоставить Белому дому информацию в отношении бывшего вице-президенте США Джо Байдена.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США-Украина импичмент США Персона: Дональд Трамп

Другие материалы на эту тему:

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина