ГАИ завершает сегодня спецмероприятие по всей стране

Сегодня последний день проведения Госавтоинспекций республиканской акции, которая призвана повысить безопасность во время перевозок общественным транспортом.

Ранее ГАИ сообщала, что за восемь месяцев 2019 года по вине водителей автобусов (в т.ч. и маршруток) произошли 19 аварий (пострадали 22 человека).

Экипажи ДПС регулярно фиксируют со стороны водителей указанных выше транспортных средств превышения скорости, движения на красный свет, перестроения из одной полосы в другую, пользование мобильным телефоном во время езды.

ГАИ в рамках спецмероприятия использует все виды контроля: гласный, негласный, смешанный. Также используются видеорегистраторы и другие средства фото- и видеофиксации.