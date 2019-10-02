Брестчанину, пытавшемуся откупиться от ГАИшника, грозит пять лет колонии

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До пяти лет лишения свободы грозит 62-летнему жителю Бреста за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне днем в районе улицы Я.Купалы. Водитель «Фольксваген Поло» проехал на красный свет.


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Инспектор, включив проблесковые маячки, по громкоговорителю потребовал остановиться, но водитель попытался скрыться, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В ходе проверки выяснилось, что водитель «Фольксвагена» не первый раз в течение года совершает подобное нарушение ПДД.

Дабы избежать более сурового наказания, мужчина решил откупиться, предложив инспектору взятку в размере 50 рублей. Сотрудник ГАИ несколько раз предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. Однако тот настаивал на своем и положил деньги на планшет.

В настоящее время в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 431 УК.
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Тэги: ГАИ попытка дать взятку Персона: Ольга Чемоданова Город: Брест

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