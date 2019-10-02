В Москве арестовали дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова

Тверской районный суд российской столицы принял решение об аресте на два месяца дочери беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории.

Женщина была задержана по запросу Генпрокуратуры Беларуси. На родине ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Преступление было совершено, по версии следствия, в период с 2010 по 2015 год, пишет «КоммерсантЪ».

Адвокат в ходе суда утверждал, что Аверьянова не находилась в России в бегах, а приехала в Москву вместе с семьей на законных основаниях около двух лет назад.