В Москве арестовали дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова

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Тверской районный суд российской столицы принял решение об аресте на два месяца дочери беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории.

Женщина была задержана по запросу Генпрокуратуры Беларуси. На родине ее подозревают в уклонении от уплаты налогов. Преступление было совершено, по версии следствия, в период с 2010 по 2015 год, пишет «КоммерсантЪ».

Адвокат в ходе суда утверждал, что Аверьянова не находилась в России в бегах, а приехала в Москву вместе с семьей на законных основаниях около двух лет назад.
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Тэги: дело Аверьянова Персона: Юрий Аверьянов Виктория Аверьянова Город: Москва

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